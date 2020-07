L’India è il terzo paese più colpito e le altre notizie sul virus (Di lunedì 6 luglio 2020) India e Messico tra i cinque paesi con più contagi. Nuove misure di contenimento in Australia, Spagna, Israele e Cisgiordania. Il Regno Unito esce dal lockdown. Lettera aperta di 239 scienziati all’Oms per rivedere le raccomandazioni. Leggi Leggi su internazionale

