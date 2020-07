L’ex campione del mondo Tostao: “Solo Messi e CR7 insieme potrebbero eguagliare Pelè” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Penso che Pele fosse il migliore di tutti. Per me, non c’è paragone visto che era molto più completo. Aveva tutte le qualità che un attaccante poteva avere. Non aveva un difetto. Messi è spettacolare, ma non sa colpire di testa come ha fatto Pele, non tira bene con entrambi i piedi. Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale, ma non ha l’abilità di Pelè e non riesce a superare i suoi incredibili passaggi. Se si prendono le qualità di Cristiano Ronaldo e Messi e si mettono insieme, allora ci sarebbe un giocatore da confrontare con Pele!”. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore Tostao, campione del mondo nel 1970, sul paragone tra Pelè, suo ex compagno di squadra, e i due campioni del nostro tempo: Messi e Cristiano Ronaldo. Leggi su sportface

