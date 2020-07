Lecce, Liverani: «Lazio? Abbiamo le qualità per metterla in difficoltà» (Di lunedì 6 luglio 2020) Durante la conferenza stampa per la partita di domani contro la Lazio, Liverani ha parlato del periodo del Lecce Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha così presentato il match di domani sera contro la Lazio con fischio d’inizio alle 19:30: PARTITA CONTRO IL SASSUOLO – «Credo ci stia mancando solo il risultato che può dare l’entusiasmo per ripartire, dobbiamo ritrovarlo a tutti i costi. La squadra ha fatto una buona partita anche contro il Sassuolo, la strada è quella giusta: ci sta mancando la scintilla per fare i tre punti». LOTTA SALVEZZA – «Tranne la Sampdoria che si è un po’ allontanata, non è cambiato tantissimo. Ogni vittoria dà ossigeno a chi la conquista, per noi è importante arrivarci quanto prima. Gli scontri diretti hanno un valore doppio in questo periodo, però i punti ... Leggi su calcionews24

