La Lima & La Raspa in scena a Montesilvano (Di lunedì 6 luglio 2020) Montesilvano. Ancora uno spettacolo de La Lima & La Raspa (Romeo D’Alberto ed Enea Di Liberato), ancora un altro successo annunciato per il duo comico abruzzese più seguito del momento. La loro comicità martellante ed originale ha ormai conquistato tutti ed è diventato un antidoto contro le tristezze ed i malumori figli del delicato momento che stiamo ancora attraversando. Al grido del loro motto “Lasciamoci contagiare dall’allegria”, regalano buonumore e risate irrefrenabili a chi ha la fortuna di partecipare ai loro spettacoli e trascorrono un paio d’ore di spensieratezza e gioia pura. Il duo La Lima & La Raspa sarà in scena in una cena spettacolo a “Unicentro” in via Nilo, 30 a Montesilvano il prossimo sabato 11 luglio con inizio alle ore 20.30. Nel pre serata musica dal vivo con Angelo il Birbante. ... Leggi su laprimapagina

