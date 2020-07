Juventus, Sarri accontentato: il colpo di mercato che risolve i problemi del tecnico (Di lunedì 6 luglio 2020) La Juventus si gode il primato in classifica in Serie A. Con sette punti di vantaggio sulla Lazio, i bianconeri possono tirare un piccolo sospiro di sollievo e la società può pensare in modo più sereno anche al prossimo calciomercato. In modo particolare, Fabio Paratici starebbe cercando di accontentare il tecnico in vista della prossima stagione con un affare che porterebbe a Torino un suo pupillo.Juventus, Sarri accontentato: il colpo in mezzo al campocaption id="attachment 853545" align="alignnone" width="655" Jorginho (getty images)/captionNon è certo un segreto che Jorginho sia un obiettivo sempre molto ambito dalla Juventus. Nel corso dei mesi l’interesse dei bianconeri per il pupillo di Sarri attualmente al Chelsea si è fatto sempre maggiore. Dal canto suo, il regista italobrasiliano sembra interessato a vagliare la proposta ... Leggi su itasportpress

