Guidonia | trovato uomo impiccato a albero | ipotesi suicidio

Roma – Il corpo di un uomo di 35 anni e' stato ritrovato senza vita, impiccato, in un terreno agricolo, in via Gioacchino Bonnet, nella zona di Guidonia. A ritrovare il cadavere, alle 13.30 circa, sono state due persone, sentite dalla Polizia del commissariato di Tivoli. Il campo e' un terreno utilizzato per l'allevamento di cavalli. Al momento la pista seguita e' quella del suicidio. La salma e' stata messa a disposizione dell'autorita' giudiziaria.

