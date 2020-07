Governatori: Zaia primo. Rossi decimo. Zingaretti ultimo. Sindaci: exploit di Salvetti (Livorno). Crollo grilline (Di lunedì 6 luglio 2020) Ai primi tre posti i Governatori della Lega: Zaia (Veneto), Fedriga (Friuli), Tesei (Umbria). Al quarto Jole Santelli (Calabria). Quinto il primo del Pd: Bonaccini (Emilia). Rossi (Toscana) decimo. E Zingaretti (Lazio) fanalino di coda. Fra i Sindaci trionfa Di Caro (Bari). Salvetti (Livorno) al quinto posto. Nardella (Firenze) trentaquattresimo. Crollano le grilline Raggi e Appendino Leggi su firenzepost

