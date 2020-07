Gli occhi indiscreti di Israele guardano l’Iran (Di lunedì 6 luglio 2020) Ofek 16, il nuovo satellite spia israeliano, è stato lanciato “con successo” e da questa notte (04:00 ora locale) ha raggiunto la propria orbita intorno alla terra per sorvegliare con i suoi occhi elettronici tutto il Medio Oriente – dove nelle ultime settimane le tensioni sembrano essere in procinto di amplificarsi con la misteriosa serie … Gli occhi indiscreti di Israele guardano l’Iran InsideOver. Leggi su it.insideover

Radio1Rai : 'La radio educa il cervello ad ascoltare, permette di sentire solo il suono anche con gli occhi chiusi. È una cosa… - LaStampa : Per tutto il mese diverse occasioni per stare con gli occhi verso la volta celeste. - DAZN_IT : Gli occhi dietro la testa ?? Assist illegale di tacco di Karim Benzema e gol di Casemiro ?? #LaLiga #DAZN - D_mettoilnick : RT @MadameVide: Dice che se credi nel paradiso quelli come lui te li devi immaginare sempre seduti a un pianoforte o con una bacchetta a di… - VolpoetNathali1 : RT @AnnaaGiordano: @viktorinini Se a governare il mondo ci fossero i bambini, ci sarebbe più comprensione e tenerezza pura, tra esseri uman… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli occhi A me gli occhi Battipaglia News Il paradiso delle signore nuove puntate, Laura: “Immagino la storia”

Da circa una settimana sono iniziate le riprese delle nuove puntate de Il paradiso delle signore, finalmente quindi si saprà come si concluderà la quarta stagione. Dalle anticipazioni si sa che ci sar ...

Caretta Caretta nidifica alla Playa: lo spettacolo della natura sotto gli occhi dei bagnanti

Le Caretta Caretta sono tornate a nidificare alla Playa di Catania. L'ultima segnalazione è quella di una tartaruga avvistata nei pressi della Cucaracha. Come ogni anno la Caretta Caretta, la tartarug ...

Da circa una settimana sono iniziate le riprese delle nuove puntate de Il paradiso delle signore, finalmente quindi si saprà come si concluderà la quarta stagione. Dalle anticipazioni si sa che ci sar ...Le Caretta Caretta sono tornate a nidificare alla Playa di Catania. L'ultima segnalazione è quella di una tartaruga avvistata nei pressi della Cucaracha. Come ogni anno la Caretta Caretta, la tartarug ...