Ghost: Patrick Swayze, Demi Moore e la scena del vaso, i retroscena (Di lunedì 6 luglio 2020) Patrick Swayze e Demi Moore, durante le riprese di Ghost - Fantasma, hanno creato la scena del vaso di argilla, una delle più sensuali della storia del cinema. La scena del vaso è indubbiamente una delle sequenze più memorabili di Ghost: Demi Moore e Patrick Swayze hanno mostrato un'alchimia senza precedenti e la scena è immediatamente passata alla storia come una delle più sensuali di sempre. Swayze ha dichiarato: "La scena del vaso è stata la cosa più sexy che abbia mai fatto sul set di un film." Nella sceneggiatura originale di Ghost - Fantasma, Molly Jensen era una scultrice di granito, questo aspetto però non piaceva affatto a Jerry Zucker e il regista decise di cambiare la professione del personaggio in un vasaio. Demi Moore voleva che ... Leggi su movieplayer

