Fiorentina, Commisso: “Faremo il possibile per far tornare a Ribery la tranquillità” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Sono molto dispiaciuto e colpito da quanto è successo questa notte a Franck Ribery. Tutti noi siamo molto vicini a Franck e alla sua bellissima famiglia“. Queste le parole di vicinanza del patron Viola Rocco Commisso in seguito al furto subito dal calciatore. “Sono situazioni che oltre ai danni economici, rappresentano veri e propri traumi per chi li subisce, in quanto ti vengono a mancare beni personali e affettivi che nulla potrà sostituire ma soprattutto ti viene a mancare la serenità che ognuno di noi deve avere quando lascia a casa la propria famiglia, la moglie, i bambini. Faremo il possibile per fare tornare a Franck la tranquillità necessaria e affronteremo insieme a lui questo bruttissimo momento” ha dichiarato il presidente della Fiorentina tramite il sito ufficiale del club. “Sono sicuro che anche ... Leggi su sportface

