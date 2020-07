Ex Ilva, la procura di Taranto apre inchiesta sulla nube di carbone che sabato si è alzata dai parchi minerari arrivando al rione Tamburi (Di lunedì 6 luglio 2020) La procura di Taranto ha aperto un’inchiesta, almeno contro ignoti e senza ipotesi di reato, per la nube di carbone che sabato, durante una tromba d’aria, è fuoriuscita dai parchi minerari dell’ex Ilva raggiungendo la superstrada che corre lungo il perimetro dell’acciaieria e i quartieri vicini al siderurgico. I magistrati jonici della sezione Ambiente, guidati dal procuratore aggiunto e procuratore capo facente funzioni Maurizio carbone, hanno aperto un fascicolo e delegato le indagini ai carabinieri del Noe per svolgere accertamenti e comprendere cause ed eventuali danni e responsabilità della nube alzatasi dai parchi minerari, la cui copertura è stata ultimata negli scorsi mesi ed è ritenuta lo strumento per mettere fine alle tempeste di minerale che in molteplici occasioni hanno raggiunto il rione Tamburi. Il video che immortalava ... Leggi su ilfattoquotidiano

