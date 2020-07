È morto Ennio Morricone – Chi era – moglie e figli (Di lunedì 6 luglio 2020) Terribile lutto per il nostro paese: all’età di 91 anni è morto Ennio Morricone, famosissimo e apprezzato musicista compositore italiano, molto noto per le collaborazioni in ambito cinematografico sopratutto con Sergio Leone, la cui triologia del Dollaro è divenuta iconica anche grazie alle musiche del maestro. Morricone si era rotto un femore a seguito di una caduta alcuni giorni fa, e si è spento all’età di 91 anni nel Campus biomedico di Roma, dove era ricoverato, il premier Conte e il presidente della Repubblica Mattarella hanno immediatamente espresso il loro cordoglio per la scomparsa di uno dei più grandi artisti del nostro tempo. Biografia e carriera Nato a Roma, nel quartiere Trastevere il 10 novembre 1928, fu il primo di cinque figli, e da giovanissimo anche per via del mestiere del padre che era trombettista, inizia a ... Leggi su giornal

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - 280juliet : RT @rtl1025: 'A mia moglie Maria il più doloroso addio'. #EnnioMorricone lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è volu… - rmm2000 : È morto Ennio Morricone. Il compositore premio Oscar aveva 91 anni -