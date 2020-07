Coronavirus, i dati del 6 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 208, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 241.819. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 67 unità, quindi al momento risultano positive 14.709 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 72, con un decremento di 2 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 946, ovvero 1 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 13.691, con un incremento di 68 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 34.869. Da ieri si registrano anche 133 nuove guarigioni, quindi ... Leggi su romadailynews

