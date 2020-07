"Calenda? Replicante di Renzi". A In Onda 30 secondi disastrosi: guardate la faccia (distrutta) del leader di Azione | Video (Di lunedì 6 luglio 2020) Chi è Carlo Calenda? Il leader di Azione è in studio a In Onda su La7 e David Parenzo e Luca Telese gli tendono un trappolone. In collegamento c'è Norma Rangeri, direttore del manifesto, ed è lei a rispondere alla domanda: "Un Renzi che tenta di fare quello che ha fatto Renzi in un momento politico in cui abbiamo già sperimentato il Renzismo: replicarlo, non dico Replicante, ma replicare Renzi non mi pare un'idea così brillante". Più che un "telegramma al curaro", come la definiscono i conduttori, una vera e propria badilata politica che fa sgranare gli occhi a Calenda, visibilmente amareggiato. Leggi su liberoquotidiano

