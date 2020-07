Brutto incidente sulla Cassia, 1 persona ferita: strada chiusa in entrambi i sensi di marcia (Di lunedì 6 luglio 2020) A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al transito la strada statale 2 “Cassia”, in entrambi i sensi di marcia, al chilometro 46 all’altezza di Sutri in provincia di Viterbo. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano code nel tratto in prossimità dell’incidente. Brutto incidente sulla Cassia, 1 persona ferita: strada chiusa in entrambi i sensi di marcia su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Brutto incidente sulla Cassia, 1 persona ferita: strada chiusa in entrambi i sensi di marcia - vale_dal_mas : Ho rischiato l’incidente più brutto della mia esistenza, e ringrazio l’efficienza dei miei freni, però faccio un ap… - AnaDono_ : RT @Lauraquaglia56: DA ANNA LAURA CABONI Si chiama Donatello, ha circa due anni e si trova presso il canile Dog Hotel, in provincia di Cag… - GINA32451015 : RT @Lauraquaglia56: DA ANNA LAURA CABONI Si chiama Donatello, ha circa due anni e si trova presso il canile Dog Hotel, in provincia di Cag… - ValentinaFant18 : RT @Lauraquaglia56: DA ANNA LAURA CABONI Si chiama Donatello, ha circa due anni e si trova presso il canile Dog Hotel, in provincia di Cag… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente Brutto incidente stradale in Calabria: scontro auto-moto, 5 feriti Stretto web Auto contro moto sull'ex statale: morto il centauro

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio 2020, sull'ex statale 228 tra Ivrea e Bollengo. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che ...

Scontro tra auto e moto, ingegnere di 30 anni rischia di perdere la gamba

Brutto incidente in quel di Camaiore: un uomo di 30 anni è stato travolto da un auto mentre era in sella alla sua moto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Versilia, ha riportato ferite serie ed è stat ...

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio 2020, sull'ex statale 228 tra Ivrea e Bollengo. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che ...Brutto incidente in quel di Camaiore: un uomo di 30 anni è stato travolto da un auto mentre era in sella alla sua moto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Versilia, ha riportato ferite serie ed è stat ...