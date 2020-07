Brie Larson debutta su YouTube e mostra con orgoglio il suo Switch a tema Animal Crossing: New Horizons (Di lunedì 6 luglio 2020) L'attrice Brie Larson, che non ha mai nascosto la passione per i videogiochi, ha deciso di diventare una YouTuber!Larson ha debuttato sulla piattaforma pochi giorni fa, raccogliendo una reazione abbastanza positiva da parte dei fan.In una live, visibile su Twitter, possiamo vedere Brie Larson mentre abbandona la scena per andare a prendere il suo amato Switch a tema Animal Crossing: New Horizons, che poi ha mostrato con orgoglio al suo pubblico.Leggi altro... Leggi su eurogamer

