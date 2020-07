Ballando con le stelle, Samuel Peron e Tania Bambaci si sposano: ‘Ma stavamo per lasciarci’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Fiori d’arancio per Samuel Peron. Il ballerino, noto per la partecipazione a Ballando con le stelle, è pronto a sposare la compagna Tania Bambaci nell’estate 2021. Lo rivela in un’intervista al settimanale DiPiù, specificando che il finale della loro storia d’amore non era così scontato dal momento che hanno vissuto una crisi che ha rischiato di allontanarli per sempre: “Ora è come se avessimo un rapporto nuovo. E adesso vogliamo consacrarlo, sposandoci e mettendo su famiglia”. Samuel Peron e la crisi con Tania Bambaci Il matrimonio si terrà in Sicilia, terra della Bambaci (classe 1990, partecipante nel 2010 a Miss Italia). In merito alla crisi di coppia Samuel Peron spiega: “La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più ... Leggi su tvzap.kataweb

