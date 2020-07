Arisa in costume come la Venere di Botticelli, colpisce tutti (Di lunedì 6 luglio 2020) Arisa in costume, e la prova è superata. Nelle ultime ore Rosalba Pippa ha documentato la sua domenica in mezzo alla natura con foto che la ritraggono insieme al fidanzato Lorenzo Zambelli. Immagini che la ritraggono in uno stato evidente di relax, ora sul lungofiume con un vestitino corto, ora sulla moto con Lorenzo e, infine, in uno scatto che ha colpito tutti. Nella foto di Arisa in costume vediamo uno sguardo fiero e un corpo prosperoso mostrati ai follower con disinvoltura, una naturalezza che i fan hanno apprezzato al punto di paragonarla alla Venere di Botticelli. Ciò che emerge, soprattutto, è la genuinità di una donna che non ricorre ai filtri né alla sovraesposizione per mostrare una superficie che non esiste: Arisa mostra se stessa e lo fa senza inibizioni, fiera di ciò che il suo corpo offre e di ciò che la natura ha ... Leggi su optimagazine

