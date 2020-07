Adara attacca Gianmarco Onestini, parla di misure e svela quello che succedeva sotto le lenzuola (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono anni che dico che in fatto di trash e reality in Spagna sono avanti anni luce e ne ho avuto la prova guardando l’ultima puntata di Sábado Deluxe. Il conduttore Jorge Javier Vázquez ha fatto un talk show su quello che succedeva nella camera da letto di una delle coppie nate al Grande Fratello Vip spagnolo, Gianmarco Onestini e Adara Molinero. L’ex gieffina ha detto che a letto non era molto soddisfatta del suo ex. “Se le cose andavano bene a livello intimo? no. … Stavo comunque non lui perché compensava con altro, ero innamorata. Lui è molto passionale e molto carino e tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai all’0rgasm0, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva, per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui. Se almeno baciava bene? No era ... Leggi su bitchyf

