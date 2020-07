“10/07/2020 #Rinascita”, il video enigmatico dell’Avellino accende la curiosità (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino “10/07/2020 #Rinascita“. E’ questo il messaggio apparso nel video pubblicato dall’Us Avellino 1912 sulla pagina Facebook. Un video dai contorni enigmatici che ha attirato la curiosità dei tifosi. La società irpina, dopo l’eliminazione dai playoff di LegaPro, torna a far parlare di sé. E’ un primo segnale della programmazione dell’Avellino di Angelo Antonio D’Agostino. Quest’ultimo, dopo la gara di Terni, aveva annunciato la programmazione aziendale della società irpina. Alone di mistero dietro il video che, forse, significa l’avvio della nuova stagione. E’ già cominciato il conto alla rovescia per sciogliere ogni tipo di dubbio. Publiée par U.S. Avellino 1912 sur Lundi 6 juillet 2020 L'articolo “10/07/2020 ... Leggi su anteprima24

repubblica : Morricone: 'La musica mi ha salvato da fame e guerra. Ma l'arte è puro talento, la sofferenza non c'entra' [di ANTO… - LegaSalvini : LEGA, 10 MILA FIRME RACCOLTE IN LIGURIA CONTRO SANATORIA IRREGOLARI, EQUITALIA E VITALIZI ??Vieni a firmare nelle… - wireditalia : È stato capace di musicare anche 10 film l'anno per 20 anni di seguito, una macchina di melodie che non si è fermat… - Rillswind : Due italiani tra i primi 10 supercomputer più potenti al mondo - Tranviereincaz1 : RT @antiope66: Grazie @JoseCarlosRRuiz -

Ultime Notizie dalla rete : “10 2020 Venerdì 17... Giornata antisuperstizione. Passeggiata fotografica fra le superstizioni triestine - Trieste Giro FVG