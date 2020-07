Velletri, arrestato un giovane pusher: in casa teneva 1,8 Kg di cocaina (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo un periodo di indagini serrate nel Comune di Velletri, la Polizia di Stato ha condotto in arresto un giovane pusher della località. https://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Video-2020-07-05-at-16.59.51.mp4 Le indagini sono state condotte dagli investigatori del commissariato di Velletri, che hanno condotto in arresto un ragazzo italiano di 22 anni e residente nel Comune. Secondo le indagini portate avanti dalla squadra di Polizia, il giovane si sarebbe reso protagonista di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il fermo è scattato durante un normale controllo che gli agenti volevano fargli, con il ragazzo che si è mostrato da subito poco collaborativo oltre che nervoso e insofferente alle presenze delle Forze dell’Ordine. Proprio questo atteggiamento sospetto ha incuriosito i poliziotti, che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

