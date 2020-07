Vaia, Spallanzani: "Contro nuovi focolai più attenzione in porti, aeroporti e stazioni" (Di domenica 5 luglio 2020) Il direttore sanitario dell'Inmi di Roma chiede più Controlli dopo i focolai nella capitale: "Tamponi a tutti i passeggeri provenienti da Paesi nei quali il virus è in crescita. Non basta rilevare la temperatura o chiedere l'autocertificazione" Leggi su repubblica

L'aumento dei casi di Covid a Roma preoccupa il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, che chiede più controlli per chi arriva in città. "Serve una grande attenzione a porti, aeroporti ...

Vaia: "Tamponi a tutti i passeggeri da Paesi dove virus cresce"

Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Serve una grande attenzione a porti, aeroporti e stazioni. Occorre fare i tamponi a tutti i passeggeri provenienti da Paesi nei quali il virus è in crescita. Non bas ...

