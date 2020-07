Ultime Notizie Roma del 05-07-2020 ore 18:10 (Di domenica 5 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabri Luigi in studio il Governo è intervenuto per contrastare i devastanti effetti economici dell’epidemia covid-19 ora non c’è tempo da perdere lo ha detto il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri in premessa al Piano Nazionale di riforma che accompagna il def e dovrebbe arrivare domani o martedì in consiglio dei ministri il governo sta lavorando una riforma complessiva della tassazione diretta in diretta per disegnare un fisco equo e trasparente per i cittadini che riduca pressione fiscale sui Ceti medi e le famiglie con figli nel Regno Unito Boris Johnson sarebbe pronto iniziare a eliminare gradualmente la tecnologia Huawei della rete 5G della Gran Bretagna entro quest’anno è la svolta sarebbe imminente lo rivela il Telegraph ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: 7 decessi in 24 ore, aumentano ricoveri e persone in terapia intensiva Fanpage.it San Benedetto, aggredito in spiaggia il bagnino Pietro Rosetti

SAN BENEDETTO – Ancora un’aggressione nei confronti del bagnino Pietro Rosetti. Dopo quella di due ani fa, quando un gruppo quando fu gettato in acqua da un gruppo di giovinastri ubriachi, questa ...

La leghista Ceccardi: «Imagine di John Lennon? Canzone marxista»

Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra come presidente della Regione Toscana, ha poi analizzato il testo della celebre canzone dell’ex Beatles: “Immagina un mondo senza religione, senza confini, ...

