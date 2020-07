Sarri: «Solo applausi per Buffon» – VIDEO (Di domenica 5 luglio 2020) VIDEO ju24 amp src=”https://player.performgroup.com/eplayer/ep4/assets/amp-iframe-loader.html?ep4on#27d12f900945abc04a9b188a8e.g3rbrg2oc10i1qyx9z3x9zj4y”VIDEO ju24 perform src=”//player.performgroup.com/eplayer.js#27d12f900945abc04a9b188a8e.g3rbrg2oc10i1qyx9z3x9zj4y” Buffon da record: standing ovation nello spogliatoio dopo il Derby. Riconoscimento dovuto al primatista di presenze in Serie A Un lungo applauso è stato quello dedicato dallo spogliatoio della Juventus a Gigi Buffon dopo che il portiere bianconero è diventato primatista assoluto di presenze in Serie A. Lo ha rivelato Sarri in conferenza stampa: «Penso che davanti a questi giocatori che hanno segnato un’epoca bisogna fare come abbiamo fatto noi dello staff: tutti in piedi ad applaudire, non servono neanche tante parole». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : GdS: 'Dybala, solo gemme d'autore. Un gol normale riesce a farlo? La Joya e CR7, le certezze di Sarri: sono andati… - juventusfc : Sarri ??? «@G_Higuain sta meglio, abbiamo solo qualche incertezza sulla possibiiltà di dargli un minutaggio elevato» #GenoaJuve - polnapoli : RT @GianniJ08: Si festeggia solo quando la matematica dice che si può festeggiare. Ci sono ancora 8 battaglie da vincere e tante trappole.… - Mariano_tweet : @SandroSca Con la squadra che ha Sarri dovremmo già aver vinto il titolo. Le partite le risolviamo spesso grazie al… - francesco_mic : @pisto_gol Ho ascoltato Capello ieri sera. Semplicemente un modo diverso di interpretare il calcio. Non capisco cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Solo Sarri: "Solo applausi per Buffon" [Video] Yahoo Eurosport IT Sarri: «Solo applausi per Buffon» – VIDEO

Lo ha rivelato Sarri in conferenza stampa: «Penso che davanti a questi giocatori che hanno segnato un’epoca bisogna fare come abbiamo fatto noi dello staff: tutti in piedi ad applaudire, non servono ...

Juve, Sarri: «Qualità del gioco in buona crescita»

"Dal punto di vista della qualità del gioco siamo in buona crescita, dal punto di vista tattico abbiamo avuto difficoltà, ma ci sta giocando di pomeriggio. Voglio essere chiaro: voglio bene al calcio ...

Lo ha rivelato Sarri in conferenza stampa: «Penso che davanti a questi giocatori che hanno segnato un’epoca bisogna fare come abbiamo fatto noi dello staff: tutti in piedi ad applaudire, non servono ..."Dal punto di vista della qualità del gioco siamo in buona crescita, dal punto di vista tattico abbiamo avuto difficoltà, ma ci sta giocando di pomeriggio. Voglio essere chiaro: voglio bene al calcio ...