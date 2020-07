Sampdoria-Spal, Murgia: “Potevamo essere più cattivi. Continuiamo a credere nella salvezza” (Di domenica 5 luglio 2020) “Siamo partiti bene con il giusto approccio. Ci sono stati degli episodi in cui potevamo essere più cattivi ma così non è stato. Ci dispiace per il risultato e ora guardiamo avanti alla prossima che sarà fondamentale”. Così il centrocampista della Spal Alessandro Murgia ha commentato la gara contro la Sampdoria, persa per 3-0. “Siamo un gruppo unito e lavoriamo tanto durante la settimana – ha proseguito ai canali ufficiali del club – abbiamo la voglia di lottare per il nostro obiettivo e Continuiamo a crederci restando uniti”, ha concluso Murgia. Leggi su sportface

