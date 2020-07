Roma, Fonseca: «Ho visto cose positive. Zaniolo tornerà importante» (Di lunedì 6 luglio 2020) Paulo Fonseca ha commentato la sconfitta rimediata contro il Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato ai microfoni di Roma TV la sconfitta subita contro il Napoli. MENTALITA’ – «Dopo Udine ero molto arrabbiato. Oggi non sono contento della sconfitta, ma lo sono dell’atteggiamento della squadra. Continuando così torneremo a vincere, la squadra ha fatto bene, ho visto molte cose positive in questa partita. La partita è stata decisa da episodi». Zaniolo – «Oggi non aveva più di 30 minuti, piano piano tornerà a essere importante. È entrato in un momento difficile, ma ha provato ad aiutare la squadra. Presto Zaniolo sarà pronto ad aiutare la squadra». DIFESA A TRE – «Stavamo lavorando su questo sistema, non ... Leggi su calcionews24

