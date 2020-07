Robin Soderling shock: “Ho cercato su Google modi per suicidarmi” (Di domenica 5 luglio 2020) L’ex tennista svedese Robin Soderling ha rivelato a una radio svizzera un triste retroscena legato ai suoi problemi con l’ansia di cui ha sofferto durante la propria carriera. Il due volte finalista al Roland Garros si è ritirato da alcuni anni a causa della mononucleosi e in un’intervista ha raccontato di aver addirittura cercato su Google dei metodi per il suicidio: “Sono arrivato a cercare su Google metodi per suicidarmi. Quasiasi cosa era meglio di quella vita d’inferno. Avevo un’ansia costante che mi divorava dentro. Mi sedevo in casa e guardavo nel vuoto senza capire, qualsiasi cosa mi provocava il panico. Se suonava il telefono, avevo paura”. Leggi su sportface

sportface2016 : Robin #Soderling shock: 'Ho cercato su Google modi per suicidarmi' - fanpage : Robin Soderling, ex stella del tennis: “Ho pensato al suicidio e sul web ho provato a capire come farlo” - Ubitennis : È disponibile online il corso in video-lezione di Robin Soderling -

Ultime Notizie dalla rete : Robin Soderling Robin Soderling, ex stella del tennis: “Ho pensato al suicidio e sul web ho provato a capire come farlo” Sport Fanpage Tennis, Soderling: "Ho cercato su Google come suicidarmi"

Robin Soderling è passato alla storia come il primo tennista a battere Rafa Nadal al Roland Garros. Ritiratosi prematuramente nel 2015 a soli 31 anni ufficialmente a causa della mononucleosi, dietro a ...

Robin Soderling, ex stella del tennis: “Ho pensato al suicidio e sul web ho provato a capire come farlo”

Quello di Robin Soderling è un nome molto noto per gli appassionati di tennis. Perché lo svedese è stato un finalista Slam, è stato numero 4 del mondo e soprattutto è stato il primo giocatore a batter ...

Robin Soderling è passato alla storia come il primo tennista a battere Rafa Nadal al Roland Garros. Ritiratosi prematuramente nel 2015 a soli 31 anni ufficialmente a causa della mononucleosi, dietro a ...Quello di Robin Soderling è un nome molto noto per gli appassionati di tennis. Perché lo svedese è stato un finalista Slam, è stato numero 4 del mondo e soprattutto è stato il primo giocatore a batter ...