Puglia, terribile schianto in complanare, il bilancio è tragico, un morto e tre feriti (Di domenica 5 luglio 2020) Uno schianto in complanare che è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla statale7 a Mesagne ha determinato un tragico bilancio di un morto e tre feriti. L’uomo poi deceduto aveva 80 anni. E’ stato trasportato all’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi ma è deceduto subito dopo. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 126 condotta da un 80enne di Mesagne e una Fiat Idea con a bordo tre turisti di Corato. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e la Polizia Stradale di Mesagne. Leggi su baritalianews

