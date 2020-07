Open Toscana si rifà il look: ora c’è anche l’app (Di domenica 5 luglio 2020) Da quando è nato è stato sempre più la porta di accesso ‘smart’ ai servizi on line della Regione, ma anche agli Open data e alle ‘stanze’ virtuali dove informarsi ed esprimere giudizi sulle questioni e i progetti aperti alla partecipazione dei cittadini. Un portale moderno e semplice da usare. Ora Open Toscana, Open.Toscana.it, si rinnova. “Per rendere sempre più semplici ed accessibili i servizi digitali della Regione e di tutta la pubblica amministrazione Toscana” spiega l’assessore alla presidenza Vittorio Bugli. “Oggi è sempre più necessario semplificare e dare la possibilità di fare da casa una serie di operazioni che riguardano il lavoro e la vita di tutti i giorni”. E cosa c’è di più semplice e accessibile di una app? “Per questo non ci siamo limitati a ... Leggi su laprimapagina

