Ocean Wiking è ancora in mare. Dove è finito chi manifestava contro Salvini e Meloni? (Di domenica 5 luglio 2020) Sono tra coloro che la scorsa estate hanno condiviso la scelta di costruire un Governo ed evitare le elezioni. Non vedevo molti valori comuni nella coalizione ma l'esigenza interrompere politiche sbagliate sul lavoro, l'industria, il welfare ma soprattutto per quanto si stava disseminando nella distruzione dei legami sociali nella nostra comunità sempre più incattivita, spaventata, rabbiosa.A quasi un anno di distanza, abbiamo di nuovo disperati in mare, sulla Ocean Viking ci sono 180 persone, in mare da giorni. Tra poco passerà un mese, 25 sono minori. 17 senza genitori. 6 hanno tentato il suicidio. Bene i tamponi a bordo, poi ci sarà la nave quarantena.Pensare che bambini appena nati siano li senza genitori e alcuni han vissuto più in mare che a terra fa pensare. Mi fa pensare a mia figlia Emma e a quanto deve essere stato ...

