Napoli, Mertens: “Ho rinnovato per vincere lo scudetto. Juve? Non è così distante” (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Il record di gol ormai è suo ma l’avventura in azzurro non è certo finita, anzi, gli obiettivi sono ancora tanti. Lo ha spiegato Dries Mertens, fresco di rinnovo con il Napoli fino al 2022, in un’intervista esclusiva rilasciata a Il Mattino, dove ha affrontato tantissimi temi: dagli allenatori al presidente, passando per l’amico e compagno Callejon. “Sono rimasto perché sono convinto che la vittoria in Coppa Italia è la base di partenza di un progetto che potrà darci grosse soddisfazioni. Io credo davvero che le distanze dalla Juventus siano minime, molto meno di quello che dice l’attuale classifica” – ha spiegato il bomber belga, che poi ha chiarito anche il perché del rinnovo – “Durante la quarantena, più pensavo a dove poter andare e ... Leggi su anteprima24

