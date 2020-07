Milan, Calhanoglu e Paquetà in dubbio per la Juve: la situazione (Di domenica 5 luglio 2020) Stefano Pioli proverà a recuperare Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetà per la gara contro la Juventus: la situazione Stefano Pioli è alle prese con alcuni problemi di informazione nel suo Milan. I rossoneri hanno battuto nettamente la Lazio ma devono fare i conti con un’infermieria piena. Il tecnico rossonero le proverà tutte per cercare di recuperare Lucas Paquetà e Hakan Calhanoglu: il turco è uscito nel corso della gara per un acciacco, lasciando proprio il campo al brasiliano, anche lui non al meglio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

