Jim Carrey: “Tom Cruise potrebbe picchiarmi ma prenderò le botte per un’opera d’arte” (Di domenica 5 luglio 2020) Si chiama Memoirs and Misinformation ed è il libro di memorie di Jim Carrey, scritto insieme a Dana Vachon. Un libro che guai a definirlo autobiografia, come ha spiegato l’attore al New York Times: “Non c’è niente, a questo punto della mia vita artistica, di più noioso dell’idea di scrivere fatti reali della mia vita in qualche forma di ordine cronologico. Cercare di espandere il mio brand: non troverete niente di simile, in questo libro. Jim Carrey è un avatar di chiunque si trovi nella mia posizione: dell’artista, della celebrità, della star. Quel mondo con tutti gli eccessi e la voracità, la vanità, l’essere autoriferiti. Alcune cose sono molto vere, ma non saprete cosa è vero e cosa non lo è, ma anche gli aspetti di finzione del libro rivelano una verità“. Queste le parole ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Jim Carrey: “Tom Cruise potrebbe picchiarmi ma prenderò le botte per un’opera d’arte” - Noovyis : (Jim Carrey: “Tom Cruise potrebbe picchiarmi ma prenderò le botte per un’opera d’arte”) - - __c4m__ : @Beareaken stessa cosa per me, sicuro la maggior parte delle persone che hanno votato, non sapevano nemmeno chi fos… - ciaosonotriste : RT @LOVEROFMALI: ma aiuto come fa ad essere così in basso? cioè Jim Carrey è L’attore - LOVEROFMALI : ma aiuto come fa ad essere così in basso? cioè Jim Carrey è L’attore -

Ultime Notizie dalla rete : Jim Carrey Jim Carrey: “Tom Cruise potrebbe picchiarmi ma prenderò le botte per un’opera d’arte” Il Fatto Quotidiano Jim Carrey parla del suo nuovo libro e spiega la sua paura di morire “non in ordine”

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Batman Forever: esisterebbe una versione da 170 minuti

Proprio nel momento in cui vanno di “moda” le versioni integrali dei registi, lo scrittore e podcaster Marc Bernardin ha rivelato su Fatman Beyond l’esistenza (comunicata da fonti autorevoli, stando a ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Proprio nel momento in cui vanno di “moda” le versioni integrali dei registi, lo scrittore e podcaster Marc Bernardin ha rivelato su Fatman Beyond l’esistenza (comunicata da fonti autorevoli, stando a ...