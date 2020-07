Hyper Scape, il nuovo battle royale di Ubisoft promette fuoco e fiamme (Di domenica 5 luglio 2020) Lo scorso giovedì Ubisoft ha presentato Hyper Scape, un nuovissimo sparatutto free-to-play battle royale del team di Montreal che sta dietro Rainbow Six Siege che cercherà di ritagliarsi una propria nicchia in un genere altamente competitivo. Come confermato per la prima volta dalle fughe di notizie di questa settimana, Hyper Scape è un gioco in stile molto futuristico ambientato in una città urbana tentacolare, un allontanamento dai soliti paesaggi aridi e dagli scenari apocalittici utilizzati da molti dei suoi attuali concorrenti. È anche molto più veloce e caotico di quello a cui la maggior parte dei giocatori potrebbe essere abituata. Il gioco è uno sparatutto in prima persona ed è estremamente raffinato e offre alcune autentiche innovazioni che non si vedono in nessun altro gioco del genere sul mercato. Per esempio, il ... Leggi su nonsolo.tv

