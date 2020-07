Gattuso: «Insigne può essere un esempio per la mentalità giusta» (Di lunedì 6 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo la grande vittoria conquistata al San Paolo contro la Roma 6 vittorie nelle ultime 7 e quinto posto assicurato, qual ì il segreto? «Non c’è nessun segreto, alleno giocatori forti e a volte bisogna ricordarglielo. Dobbiamo creare una mentalità vincente e imparare a soffrire senza pensare non all’io ma alla squadra» Che rapporto ha con Insigne «Penso che Lorenzo ha caratteristiche per cui deve lavorare a vere forza nelle gambe. Può fare la differenza. Poi vuole giocare sempre e mi guarda co gli occhi storti quando lo cambio, ma se ne deve fare una ragione, ma è un ragazzo molto smart che capisce al volo e questa è la sua forza» Su Lozano «Deve giocare a campo aperto che ha una velocità incredibile gli sto dando qualche chance, però ... Leggi su ilnapolista

