Formula 1 – Bottas subito in vetta, ma Leclerc è secondo: la classifica piloti dopo il Gp d’Austria (Di domenica 5 luglio 2020) La Formula 1 torna in pista con la prima gara della stagione 2020, in ritardo sulla tabella di marcia a causa della pandemia di Coronavirus che ha costretto le quattro ruote più famose al mondo ad un insolito inizio estivo. Valtteri Bottas firma la prima doppietta stagionale con pole position e successo in gara davanti a Charles Leclerc e Lando Norris che sfruttano la penalità di Lewis Hamilton retrocesso da secondo a quinto. La Mercedes può comunque sorridere vista la prima posizione sia in testa alla classifica piloti che in quella costruttori. Male Vettel, solo 10°, mentre Verstappen ed Albon non chiudono la gara per dei problemi sulle Red Bull e la scuderia resta a bocca asciutta in entrambe le classifiche. La classifica piloti dopo il Gp d’Austria: 1 Bottas V. 25 2 Leclerc C. 18 3 NORRIS L. 16 4 HAMILTON L. 12 5 SAINZ JR C. 10 6 PEREZ ... Leggi su sportfair

