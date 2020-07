Diletta Leotta, impossibile non notare il dettaglio (Di domenica 5 luglio 2020) Questo articolo Diletta Leotta, impossibile non notare il dettaglio è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Diletta Leotta con la sua scollatura da urlo alza la temperatura sul web, impossibile non notare il particolare: i fan scatenati nei commenti. Diletta Leotta incanta il web con le curve senza fiato, la conduttrice si gode una golosa cena in compagnia dell’amica Rossella Fiammingo, la schermitrice italiana due volte campionessa del mondo e medaglia d’argento … Leggi su youmovies

