Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono lasciati, parla lui: “Ognuno prenderà la propria strada” (Di domenica 5 luglio 2020) Cristian Gallella e Tara Gabrieletto non stanno più insieme, l’ex tronista ha confermato la loro rottura sui social Si torna a parlare di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, coppia nata anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. I due nell’ultimo periodo hanno affrontando un delicato momento di crisi, a farlo sapere è stata l’ex corteggiatrice pochi giorni fa. Di certo non è la prima volta che sentiamo parlare di crisi tra loro, negli anni hanno infatti attraversato molti alti e bassi ma sono sempre riusciti a risolvere problemi e incomprensione rimanendo insieme, più uniti e innamorati che mai. Sembra che questa volta non siano riusciti a risolvere i loro problemi di coppia, non sappiamo nemmeno perché il loro rapporto si ... Leggi su nonsolo.tv

