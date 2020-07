Cosa succede alla pelle quando non ci si trucca per mesi (Di domenica 5 luglio 2020) Con il lockdown molte abitudini quotidiane sono cambiate, tra queste rientra sicuramente il rituale del make up. C’è chi ha continuato a truccarsi pur rimanendo a casa e chi, invece, ha preferito prendersi una pausa. Ma Cosa accade alla nostra pelle quando non applichiamo il make up per settimane o addirittura mesi? A rispondere a questo interrogativo sono giunte le dermatologhe Nadia Kihiczak e Hadley King sul magazine americano Women’s Health, sottolineando i benefici del look naturale.Il primo effetto della mancanza di make up, sottolinea la dottoressa Kihiczak, è il riequilibrio della pelle, che riacquista luminosità e compattezza. “Se non ci si trucca, è possibile ridurre al minimo l’utilizzo del tonico e non è neanche necessario lavare eccessivamente il viso per rimuovere i residui Cosa che, a lungo andare, ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Cosa succede alla pelle quando non ci si trucca per mesi L'HuffPost Coronavirus. Crisanti: «Altri focolai in arrivo, molti in autunno. Mettere sotto sorveglianza chi arriva dall'estero»

«A preoccuparmi è il rientro in Italia di persone infette che potrebbero così riaccendere altri focolai. L'altra cosa che mi preoccupa è che gli italiani pensino che l'emergenza è finita. Non è finita ...

WhatsApp, il TRUCCO per scoprire chi ti ha bloccato: semplice e veloce

Bloccare qualcuno su WhatsApp è il modo migliore per impedire loro di chiamarti o inviare messaggi o foto indesiderate. Ma cosa succede quando sei tu quello che è stato bloccato? C’è un modo per saper ...

