Coronavirus, Speranza vuole la stretta sugli arrivi dall'estero: tamponi ai passeggeri e quarantena (Di domenica 5 luglio 2020) Ricovero obbligatorio se sei positivo e hai i sintomi di Covid-19; più controlli sul rispetto delle quarantene; verifiche meticolose di chi arriva in Italia da Paesi extra Ue, con... Leggi su ilmattino

fanpage : Speranza: “#Zaia chiede il carcere per chi non rispetta le regole? Lo prevede già la legge” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Contagi ancora su, +223. Le vittime sono 15 #ANSA - Agenzia_Italia : I nuovi focolai in Italia fanno paura. Speranza: 'C'è già il carcere per i trasgressori' - Lukas95976035 : Coronavirus, Speranza: 'Focolai continueranno, virus non e' sparito' - Italia - - TerrinoniL : Coronavirus, Speranza: 'Dobbiamo essere veloci e incisivi nel controllo dei focolai. Caso Veneto? Per chi non rispe… -