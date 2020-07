Bruxelles: "L'Italia non fa abbastanza contro le frodi ai fondi Ue" (Di domenica 5 luglio 2020) La Commissione ha chiesto chiarimenti al nostro governo in seguito al mancato recepimento delle nuove norme volte a... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles Italia

Trattativa sul Recovery fund, l’Ue chiede i fatti all’Italia per provare a convincere i Paesi del Nord, che non si fidano della nostra politica. Si avvicina il giorno del confronto europeo sul Recover ..."L'epidemia causata dal nuovo coronavirus ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese": così apre il Piano nazionale delle riforme (Pnr), re ...