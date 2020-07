Umberto Bossi, è arrivata poco fa la brutta notizia (Di sabato 4 luglio 2020) Umberto Bossi, fondatore della Lega, è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano. Bossi non sarebbe in gravi condizioni. Il Senatur è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. Fonti del partito assicurano che si tratta di semplici accertamenti alla schiena, per problemi alla colonna vertebrale che ne limitano la deambulazione. Ma circola anche un’altra ipotesi. (Continua...) A causare il ricovero — secondo sempre quanto riporta l’Agi citando fonti qualificate — sarebbe stato un eccesso di antinfiammatori, che ha portato a un’alterazione dei valori epatici e provocato un’ulcera. Bossi, 78 anni, era stato ricoverato nello stesso ospedale il 14 febbraio 2019 dopo avere accusato un malore nella sua abitazione di Gemonio e portato ... Leggi su howtodofor

