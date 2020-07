Temptation Island, Georgette Polizzi avvisa i concorrenti: "Cosa mi disse Maria De Filippi" (Di sabato 4 luglio 2020) Rewind. Georgette Polizzi partecipa a Temptation Island con Davide Tresse. La coppia esce dal programma unita più che mai. Matrimonio. Vita insieme. Progetto imprenditoriale. Adesso Georgette, affermata stilista e scrittrice, ripercorre le tappe di quel programma. E dice: “Ho notato che c'è una grossa differenza rispetto alle prime edizioni. Le prime erano molto improntate sul sentimento, adesso partono in quarta. “Io direi che è un programma da vivere. Temptation visto da fuori, dai telespettatori, è un programma che diverte, ma per chi lo vive è davvero difficile. Ti fa davvero fare un viaggio in te stesso.” La Polizzi non dimentica il giorno del provino. “C'era Maria (De Filippi ndr) - svela - seduta su un tavolo, mi ha guardato e mi ha detto: “Guarda che non è un gioco, è ... Leggi su liberoquotidiano

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - tempoweb : Temptation Island, Ciavy traditore seriale e Valeria si vendica #ciavy #valeria #temptationisland… - lnverso : @afspagnuolo - Ciao, sono Yolanda e ho dovuto cercare cosa fosse 'Temptation Island'. - Ciao, Yolanda. ?? - OhWhatFun__ : RT @Iperborea_: La smentita di De Martino mi è sembrata sincera, purtroppo. Niente raga, accontentiamoci di Temptation Island, l'unico tras… -