Sperlonga, tromba marina distrugge uno stabilimento – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Sperlonga, tromba marina distrugge uno stabilimento: ingenti danni per gli operatori del settore balneare. Fortunatamente la città è stata schivata Che non sia un’annata facile per gli operatori balneari lo si era ampiamente capito da tempo. Le regole restrittive per contenere i casi di infezione da coronavirus cozzano con gli interessi economici degli stabilimenti sull’arenile. … L'articolo Sperlonga, tromba marina distrugge uno stabilimento – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : Tromba d'aria a Sperlonga #4luglio - lillydessi : Tromba marina a Sperlonga, schiva la città ma devasta uno stabilimento - Il Messaggero - lillydessi : Sperlonga, tromba marina sul litorale: paura tra i bagnanti e tante segnalazioni - - mummy53690440 : Sperlonga: la tromba d'aria che si abbatte sulla spiaggia e fa volare lettini e ombrelloni - ManuPalo67 : tromba d'aria al mare di #sperlonga ? -