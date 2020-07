Saldi estivi 2020, partenza posticipata: via dal 1 agosto in tutta Italia. Come funzionano, regole, restrizioni, vendite promozionali (Di sabato 4 luglio 2020) Dal agosto inizieranno i famosi Saldi estivi per la stagione 2020: tutte le Regioni Italiane hanno già stabilito le date di partenza degli sconti. Sarà una maxi stagione di prezzi ribassati malgrado l’emergenza coronavirus stia facendo patiremolti commercianti. Saldi estivi 2020: il calendario Per il 2020 i Saldi estivi avranno un calendario unico a livello nazionale: non sono indicata infatti differenze regionali. Al via quindi da sabato 1 agosto 2020, le vendite promozionali sconteranno la merce fino a martedì 29 settembre 2020. Come ogni anno, ogni commerciante sarà tenuto a esporre il prezzo originale (non scontato) e potrà riportare la percentuale di sconto, indicando anche il prezzoribassato. In questo senso i clienti potranno verificare l’avvenuto sconto applicato. Saldi estivi 2020: Le vendite promozionali La vera ... Leggi su italiasera

visco_gaetano : RT @Informa_Press: Hai letto il nostro ultimo articolo? - italiaserait : Saldi estivi 2020, partenza posticipata: via dal 1 agosto in tutta Italia. Come funzionano, regole, restrizioni, ve… - Notiziedi_it : Codacons: “Saldi estivi già in corso, consumatori beffati” - lillydessi : beruby - cashback, coupon e offerte per i tuoi acquisti e prenotazi... - giochiscontati : Offerte del giorno - Giochi che costano meno rispetto ai saldi estivi Steam #SaldiEstivi #TalesofVesperia… -