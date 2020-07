Roma, il presidente Pallotta conferma Fonseca: “il suo futuro non è in dubbio, ha il mio supporto” (Di sabato 4 luglio 2020) Il pesantissimo ko rimediato dalla Roma al cospetto dell’Udinese aveva fatto circolare le prime voci circa un possibile esonero di Paulo Fonseca, finito nel mirino della critica dopo le deludenti prestazioni dei giallorossi. Paolo Bruno/Getty ImagesIndiscrezioni spazzate via oggi dal presidente James Pallotta, intervenuto sui social per confermare la propria fiducia all’allenatore. Con un tweet pubblicato sul proprio profilo, il numero uno del club capitolino ha ammesso: “il futuro di Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno supporto“.L'articolo Roma, il presidente Pallotta conferma Fonseca: “il suo futuro non è in dubbio, ha il mio supporto” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

