Roma, Fonseca anticipa: "Chiaro che col Napoli Dzeko giocherà..." (Di sabato 4 luglio 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, ha parlato anche delle scelte di formazione:"È Chiaro che Dzeko giocherà, Mkhitaryan è un’opzione forte, ... Leggi su tuttonapoli

La ripartenza della Roma dopo lo stop forzato della Serie A a causa dell'emergenza Coronavirus ha mandato di fatto in frantumi le speranze giallorosse di centrare un posto per la prossima Champions Le ...Incastri di mercato e difesa del quinto posto. Napoli-Roma è una partita che va oltre il confronto sul campo, gara significativa per l'assegnazione del primo posto utile, subito sotto la zona Champion ...