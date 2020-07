Pietro Maso - Io ho ucciso: stasera su NOVE l'intervista all'omicida (Di sabato 4 luglio 2020) stasera su NOVE va in onda, alle 21:38, in replica, Pietro Maso - Io ho ucciso, l'intervista integrale all'omicida protagonista di uno dei casi di cronaca più noti degli anni '90. stasera su NOVE, alle 21:38, va in onda la puntata di Io ho ucciso dedicata a Pietro Maso. Protagonista di uno dei casi di omicidio familiare più noti del nostro Paese, l'uomo, solo 19 anni all'epoca dei fatti, ha raccontato la sua storia. Pietro Maso è balzato agli onori della cronaca nera italiana quando, il 17 aprile 1991, all'età di 19 anni, ha ucciso entrambi i genitori, nella loro abitazione in provincia di Verona, per poter incassare la propria parte di eredità. Nell'intervista, andata in onda per la prima volta poco più di un anno fa, Maso ricorda anzitutto la ... Leggi su movieplayer

Pietro Maso eredità da capogiro: 850mila euro al killer

Pietro Maso, l’uomo che negli anni Novanta sconvolse l’Italia con l’uccisione dei suoi genitori ha ricevuto un’eredità da capogiro: 850 mila euro da una professoressa di lettere. Era il 17 aprile 1991 ...

