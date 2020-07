Ospina, Allan e Llorente non convocati per la sfida contro la Roma (Di sabato 4 luglio 2020) Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di tre calciatori per la sfida contro la Roma di domani sera al San Paolo (ore 21:45): Ospina, Allan e Llorente. Di seguito, la lista dei convocati comunicata dal Napoli sui propri canali ufficiali. Portieri: Meret, Karnezis, Idasiak.Difensori: Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj.Centrocampisti: Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka.Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. L'articolo Ospina, Allan e Llorente non convocati per la sfida contro la Roma ilNapolista. Leggi su ilnapolista

