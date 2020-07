Nuovo contatto Napoli-Lille, il club azzurro si prepara a rilanciare per Osimhen (Di sabato 4 luglio 2020) Ci sarebbe stato un ulteriore contatto, ieri, tra il presidente del Napoli, De Laurentiis e quello del Lille, Lopez, per provare a tirare le fila dell’accordo per Victor Osimhen. Il quotidiano scrive: “Il Lille conferma che non vuole Ounas nell’operazione Osimhen. E neppure Younes, che il Napoli sta provando a inserire come parziale contropartita. Il ds del club transalpino, Campos, ha ribadito la necessità di fare cassa dalla cessione del nigeriano”. Tra l’offerta del Napoli e la richiesta del club francese esiste ancora una distanza da colmare. “ma ieri c’è stato un ulteriore contatto tra i due proprietari, Lopez e De Laurentiis, che stanno lavorando per trovare una intesa. Il Napoli spinge per inserire una parte variabile (quasi 5 milioni) legata al ritorno in Champions, ma il Lille chiede 70 milioni. Il club azzurro è ... Leggi su ilnapolista

